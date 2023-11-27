​Бентанкур будет готов к матчу с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур был заменён из-за травмы в последнем матче Премьер-лиги против «Астон Виллы». Как сообщает в социальных сетях журналист Джозеф Браун, уругвайский футболист получил лёгкий ушиб лодыжки. Он просто отдохнёт несколько дней – о серьёзном повреждении речи не идёт. Бентантур будет готов сыграть в ближайшей игре против «Манчестер Сити».

Матч Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» пройдёт в среду, 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.