Гари Невилл – о Холанне: «АПЛ повезло – обычно такие игроки переходят в «Реал» или «Барселону»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о звёздном форварде «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Холанн – абсолютный феномен. Премьер-лиге повезло, что он у них есть. Обычно у нас нет таких игроков, как он, ведь они обычно переходят в «Реал» или «Барселону». Но «Манчестер Сити» сделал это, и он делает разницу. Холанн принёс им требл в прошлом сезоне», - сказал Невилл Sky Sport.

После трансфера в «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 72 матча, в которых забил 70 голов и отдал 13 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 28 ноября – против «РБ Лейпцига».