Валлийский «Суонси», выступающий в Чемпионшипе, объявил о подписании свободным агентом Янника Боласи. Об этом сообщает пресс-служба «лебедей». Стороны заключили краткосрочный контракт, длительность которого пока не разглашается.

Боласи 34 года, в прошлом сезоне он покинул турецкий «Ризеспор», за который выступал с лета 2021 года. Конголезец ранее был известен по выступлениям за «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Астон Виллу», а также другие клубы из Англии, Бельгии и Португалии.

Отметим, что «лебеди» пока далеки от возможного возвращения в АПЛ. У клуба лишь 17 место в турнирной таблице и 20 очков в копилке к 18 туру первенства.