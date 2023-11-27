«Арсенал» отклонил предложение по Ремсдейлу

Лондонский «Арсенал» отклонил предложение по Аарону Ремсдейлу. Как сообщает Football London, переманить голкипера к себе хотел клуб из второй половины турнирной таблицы АПЛ. Сделку намеревались провести уже этой зимой, обсуждалась аренда вратаря с правом выкупа.

Тем не менее, в «Арсенале» дали понять, что рассчитывают сохранить англичанина в составе.

Напомним, ранее сообщалось, что Ремсдейлом заинтересовался «Вулверхэмптон», который прямо сейчас как раз идёт во второй части турнирной таблицы АПЛ – на 12-м месте.

Ремсдейл этой осенью потерял место основного вратаря «Арсенала» и уступил позицию Давиду Райе.