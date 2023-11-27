Гвардиол: «Гвардиола обращает внимание на каждую деталь»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился комментарием о наставнике команды Хосепе Гвардиоле.

«Пеп другой. Что мне больше всего нравится, так это то, что он обращает внимание на каждую деталь. Он старается сделать так, чтобы ты мог отлично проявить себя в любой роли на любой позиции», — приводит слова Гвардиола Manchester Evening News.

Хорватский футболист признался, что для него большая честь учиться у такого специалиста, как Гвардиола.

В 13 турах нынешнего розыгрыша АПЛ «Манчестер Сити» набрал 29 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко.