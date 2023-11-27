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​Гвардиола рассказал, когда де Брёйне вернётся на поле

27 Ноября 2023 • 18:28 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне в начале сезона получил травму и с тех пор восстанавливается. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, когда рыжеволосый бельгиец снова будет готов сыграть.

«В конце декабря или в начале нового года. Это будет счастливый Новый год для всех!» - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции в понедельник.

Ранее сам де Брёйне говорил, что вернётся в строй в начале 2024 года.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 28 ноября – против «РБ Лейпцига» на своём поле в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне ещё теги
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