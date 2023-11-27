​«Челси» пока не решил, что делать с Тьяго Силвой

«Челси» пока что не определился с будущим опытного защитника Тьяго Силвы. Как сообщает The Standard, в лондонском клубе собираются принять решение по бразильцу уже в следующем году.

Отмечается, что Силва хотел бы продлить контракт. При этом в клубе не уверены в целесообразности сохранения 39-летнего футболиста в составе на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Тьяго Силва провёл за «Челси» 13 матчей. В них бразилец записал на свой счёт один забитый гол.

На текущий момент «Челси» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

​Тьяго Силва стал рекордсменом «Челси»