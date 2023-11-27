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Гвардиол: «Манчестер Сити» — лучший клуб на данный момент

27 Ноября 2023 • 18:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
03.12 19:30

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался об уровне чемпионата Англии.

«Английская премьер-лига — это лучшая лига в мире. Для меня честь находиться здесь, в лучшем клубе на данный момент», — приводит слова Гвардиола Manchester Evening News.

В текущем сезоне футболист появился на поле в 13 матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку.

После 13 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, сумев набрать 29 очков.

Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы в рамках АПЛ станет «Тоттенхэм». Игра запланирована на 3 декабря, начало — в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Йошко Гвардиол

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