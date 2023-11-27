​«Челси» и «Манчестер Сити» будет сложно подписать Хвичу

Слухи продолжают связывать атакующего полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию с английскими грандами. Трансферный инсайдер Дин Джонс дал комментарий для Give Me Sport по поводу ситуации грузинского футболиста.

По информации Джонса, Хвича очень нравится «Челси» и «Манчестер Сити». В то же время инсайдер отмечает, что провернуть сделку даже следующим летом будет сложно, не говоря уже о предстоящей зиме. «Наполи» будет стараться удержать Кварацхелию, особенно с учётом вероятного отъезда Виктора Осимхена.

22-летний Хвича Кварацхелия оценивается специалистами портала Transfermarkt в 85 миллионов евро.