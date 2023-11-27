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​«Манчестер Сити» может подписать одноклубника Захаряна слухи

27 Ноября 2023 • 17:26 Комментировать

«Манчестер Сити» изучает варианты по усилению своего состава. Согласно информации TodoFichajes, топ-клуб Премьер-лиги Англии нацелился на атакующего полузащитника «Реал Сосьедада» Такефусу Кубо.

В 17 матчах сезона 2023/2024 Кубо записал на свой счёт пять голов и три результативных паса на партнёров. Выкупить 22-летнего футболиста у «Реал Сосьедада» можно за 60 миллионов евро.

Стоит сказать, что за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Летом россиянин перебрался в испанский клуб из «Динамо».

«Манчестер Сити» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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