В зимнее трансферное окно «Барселона» рассчитывает усилить свой состав. После того, как Гави получил серьёзную травму колена, каталонский клуб нуждается в новом полузащитнике.

Как стало известно TodoFichajes, главный тренер «сине-гранатовых» Хави уже выбрал новичка для команды. Так, специалист хочет видеть в составе Тьяго Алькантару, который уже выступал за «Барселону» и даже был одноклубником Хави.

Отмечается, что президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку одобрили кандидатуру 32-летнего Тьяго.

Стоимость январского трансфера Тьяго в «Барселону» может составить 5-7 миллионов евро с учётом бонусов. Действующий контракт хавбека с «Ливерпулем» рассчитан до конца этого сезона.