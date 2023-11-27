Гвардиол: «Поражение 0:7 от «Манчестер Сити»? Я бы хотел поскорее это забыть»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол вспомнил, как в прошлом сезоне проиграл своему будущему клубу со счётом 0:7 в составе «РБ Лейпцига» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Поражение 0:7 от «Манчестер Сити»? Я бы хотел поскорее это забыть. Я помню, что на следующее утро проснулся. Сперва сияло солнце, но через полчаса пошёл дождь. После матча никто друг с другом не разговаривал. Это футбол, мы проиграли будущим победителям Лиги чемпионов. На тот момент я не знал, что «Манчестер Сити» мной интересуется. Я был сфокусирован на себе и на возможности выйти в следующий раунд. Тем не менее, это Лига чемпионов. Здесь ты встречаешься с лучшими клубами», – сказал Гвардиол на пресс-конференции.

Завтра Йошко сыграет в матче «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» уже в составе «горожан». Летом команда Хосепа Гвардиолы выкупила защитника за 90 миллионов евро.