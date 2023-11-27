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Гвардиола: «Мы хотим финишировать первыми в группе, ведь это престижно»

27 Ноября 2023 • 16:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
РБ Лейпциг
28.11 23:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что его команда хочет финишировать первой в своей группе в Лиге чемпионов. Напомним, «горожане» вместе с «РБ Лейпцигом» уже оформили выход в раунд плей-офф.

«Мы должны сыграть вничью или обыграть «РБ Лейпциг». Парни уже сделали первый шаг и вышли из группы, как и соперник, которого я хочу поздравить. Тем не менее, мы хотим финишировать первыми, ведь это престижно. К тому же, мы хотим сыграть второй матч ⅛ финала у себя дома», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» сыграет у себя дома с «РБ Лейпцигом» завтра в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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