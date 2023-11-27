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Гвардиола: «Мы идём не на первом месте в АПЛ, но я доволен»

27 Ноября 2023 • 16:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
03.12 19:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что доволен нынешним положением своей команды в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Напомним, «горожане» занимают вторую строчку, отставая на одно очко от лондонского «Арсенала». Подопечные Гвардиолы упустили лидерство после ничьи с «Ливерпулем» в последнем туре.

«Мы идём не на первом месте в АПЛ, но я доволен. Если бы у меня было недовольство, я бы обязательно об этом сказал. В том же матче с «Челси», где мы пропустили 4 гола, команда была хороша, переходы смотрелись хорошо. Мы создали много шансов, чем я был доволен», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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