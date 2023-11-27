Гвардиола: «Пойдёт ли пауза на пользу де Брёйне? Не думаю, ведь ему уже не 21»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не думает, что травма может пойти на пользу полузащитнику Кевину де Брёйне, который должен вернуться в строй в январе.

«Пойдёт ли пауза на пользу де Брёйне? Не думаю, ведь ему уже не 21. К тому же, он всегда предпочитает находиться рядом с нами. Время идёт, после травмы нужно хорошо восстановиться и не ждать, что через неделю ты будешь в идеальном состоянии», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, сам де Брёйне недавно сказал, что ожидает вернуться на поле вскоре после Нового года. В этом сезоне бельгийский полузащитник успел провести всего один матч в Английской премьер-лиге.