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Гвардиола: «Пойдёт ли пауза на пользу де Брёйне? Не думаю, ведь ему уже не 21»

27 Ноября 2023 • 15:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
03.12 19:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не думает, что травма может пойти на пользу полузащитнику Кевину де Брёйне, который должен вернуться в строй в январе.

«Пойдёт ли пауза на пользу де Брёйне? Не думаю, ведь ему уже не 21. К тому же, он всегда предпочитает находиться рядом с нами. Время идёт, после травмы нужно хорошо восстановиться и не ждать, что через неделю ты будешь в идеальном состоянии», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, сам де Брёйне недавно сказал, что ожидает вернуться на поле вскоре после Нового года. В этом сезоне бельгийский полузащитник успел провести всего один матч в Английской премьер-лиге.

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