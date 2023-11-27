В зимнее трансферное окно «Ювентус» рассчитывает усилить среднюю линию. Это важно, учитывая в том числе и отстранение Поля Погба из-за нарушения правил по допингу. Как сообщает Foot Mercato, в шорт-листе «старой синьоры» находятся три футболиста – Томас Парти («Арсенал»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити») и Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»).

30-летнего Парти портал Transfermarkt оценивает в 35 миллионов евро. 27-летний Филлипс оценивается в 28 миллионов евро, а 28-летний Хёйбьерг – в 32 миллиона евро.

На текущий момент «Ювентус» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.