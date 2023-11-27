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​«Ювентус» хочет подписать полузащитника – в шорт-листе три кандидата слухи

27 Ноября 2023 • 15:18 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Ювентус» рассчитывает усилить среднюю линию. Это важно, учитывая в том числе и отстранение Поля Погба из-за нарушения правил по допингу. Как сообщает Foot Mercato, в шорт-листе «старой синьоры» находятся три футболиста – Томас Парти («Арсенал»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити») и Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»).

30-летнего Парти портал Transfermarkt оценивает в 35 миллионов евро. 27-летний Филлипс оценивается в 28 миллионов евро, а 28-летний Хёйбьерг – в 32 миллиона евро.

На текущий момент «Ювентус» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Тоттенхэм Ювентус Манчестер Сити Арсенал Лондон Пьер-Эмиль Хёйбьерг Томас Парти Кэлвин Филлипс ещё теги
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