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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» не нуждается в услугах Аита-Нури

27 Ноября 2023 • 14:59 Комментировать
Фулхэм
...
Вулверхэмптон
1 2.40 X 3.35 2 3.15
Через 6 ч. 48 мин.

Французский «ПСЖ» не заинтересован в приобретении левого защитника «Вулверхэмптона» Раяна Аита-Нури. По информации от Le Parisien, команда Луиса Энрике действительно находится в поисках левого фуллбека, но парижане не нуждаются в услугах Аита-Нури.

22-летний француз проводит свой четвёртый сезон в Английской премьер-лиге. Раяна и раньше связывали с переходом в топ-клуб, но повышение 22-летнего футболиста до сих пор так и не состоялось.

В нынешнем сезоне Аит-Нури отыграл 12 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее Раян выступал во Франции в составе «Анжера».

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Евро-Футбол.Ру,
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