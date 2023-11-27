«ПСЖ» не нуждается в услугах Аита-Нури

Французский «ПСЖ» не заинтересован в приобретении левого защитника «Вулверхэмптона» Раяна Аита-Нури. По информации от Le Parisien, команда Луиса Энрике действительно находится в поисках левого фуллбека, но парижане не нуждаются в услугах Аита-Нури.

22-летний француз проводит свой четвёртый сезон в Английской премьер-лиге. Раяна и раньше связывали с переходом в топ-клуб, но повышение 22-летнего футболиста до сих пор так и не состоялось.

В нынешнем сезоне Аит-Нури отыграл 12 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее Раян выступал во Франции в составе «Анжера».