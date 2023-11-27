Гвардиола – о Аканджи: «Невероятный трансфер для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил полезность для команды защитника Мануэля Аканджи, который проводит второй сезон за «горожан» после трансфера из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года.

«Невероятный трансфер для «Манчестер Сити». Он может сыграть крайнего и центрального защитника, а также опорного полузащитника. Когда Мануэль приближается к финальной трети поля, он может отдать последнюю передачу. Аканджи быстр и силён. Чики Бегиристайн подписал мне отличного футболиста», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

28-летний Аканджи в этом сезоне забил 2 гола в 10 турах Английской премьер-лиги.