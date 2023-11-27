«Манчестер Юнайтед» нацелен на подписание опытного футболиста «Баварии» - Томаса Мюллера. Как сообщает TodoFichajes, на «Олд Траффорд» верят, что Мюллер многое может дать команде благодаря своему опыту.

Трансфер Мюллера «Манчестер Юнайтед» может попытаться провернуть летом. К тому моменту 34-летний футболист может оказаться свободным агентом, хотя в «Баварии» на днях анонсировали старт переговоров с Мюллером о новом контракте. Сложно сказать, подпишет ли его форвард, ведь в последнее время он получает уже не так много игрового времени.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Томаса Мюллера в 12 миллионов евро.