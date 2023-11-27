​«У нас нет времени на тренировки»: Гвардиола указал на напряжённый график

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему слишком плотного графика в футбольном календаре.

«В течение семи лет я не тренирую игроков. Максимум 35 минут. Предсезонку мы начали за 15 дней до… Вы знаете, что такое 15 дней? Мы не провели ни дня тактической работы. Перед игрой «Ливерпулем» мы поиграли 10-15 минут с мячом и 10 минут в защите. Уверен, что то же самое может сказать Юрген.

У нас нет времени на тренировки. Если мы будем тренироваться, то у нас не будет игроков для следующего матча», - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что в субботу «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» - 1:1.