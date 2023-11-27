​Гвардиола: «Я соблазняю футболистов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил на тему того, как ему удаётся донести тактическую информацию до футболистов в условиях ограниченного времени.

«Я красивый мужчина, я соблазняю их, и мы делаем это!» - сказал Гвардиола со смехом на пресс-конференции. Видео со словами испанца было опубликовано в социальных сетях.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт уже 28 ноября – против «РБ Лейпцига» на своём туре в пятом туре Лиги чемпионов.

Отметим, что «Манчестер Сити» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.