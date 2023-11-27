Ортега: «После интереса «Баварии» руководство сразу сказало, что никуда меня не отпустит»

Запасной голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега рассказал о своём несостоявшемся трансфере в мюнхенскую «Баварию», которая проявляла свой интерес минувшим летом.

«После того, как мы узнали об интересе «Баварии», руководство «Манчестер Сити» сразу сказало, что никуда меня не отпустит», – признался Ортега в интервью изданию DAZN.

Напомним, Ортега проводит свой второй сезон в составе «Манчестер Сити» после перехода из немецкой «Арминии». В первой кампании на «Этихаде» Штефан выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов и Премьер-лигу.

31-летний Ортега в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии провёл всего один матч, где пропустил один гол.