«Арсенал» или «Ливерпуль»: Фердинанд назвал главного соперника «Манчестер Сити»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о шансах лондонского «Арсенала» побороться за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«У «канониров» лучшая оборона в чемпионате. Перед защитниками отлично действует Райс. Эта связка может принести команде успех. Если выбирать между «Арсеналом» и «Ливерпулем», я ставлю выше лондонцев. Они способны бросить вызов «Манчестер Сити», - передает слова эксперта London Football.

По итогам 13 туров чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты лидируют в таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко. «Ливерпуль» занимает третье место.