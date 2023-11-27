«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» хотят купить украинского полузащитника

Восходящая звезда сборной Украины и «Шахтёра» Георгий Судаков пользуется большим спросом на трансферном рынке, об этом рапортуют журналисты Tuttojuve.

По сведениям источника, на 21-летнего игрока претендуют сразу несколько грандов европейского футбола. В подписании Судакова заинтересованы каталонская «Барселона», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и туринский «Ювентус».

Полузащитник оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «Шахтёром» до лета 2028 года.

В текущем сезоне УПЛ Георгий сыграл девять поединков и забил два мяча.