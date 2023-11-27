Эмери: «Мы хотим сохранить Дугласа Луиса, но я думаю, он тоже хочет остаться»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери вновь заявил о намерении сохранить в команде полузащитника Дугласа Луиса. Напомним, в услугах бразильца заинтересован лондонский «Арсенал».

«Дуглас играет очень хорошо, его отдача просто невероятна. Хочу, чтобы он был здесь. Клуб хочет сохранить Луиса, но я думаю, что он тоже хочет остаться, так как счастлив в нашей команде», – сказал Эмери на пресс-конференции после выездной победы над «Тоттенхэмом» 2:1.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» будет требовать от «Арсенала» за Луиса свыше 100 миллионов евро. В связи с этим трансфер смотрится очень маловероятным.