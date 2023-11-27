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Кайоде не горит желанием переходить в «Арсенал»

27 Ноября 2023 • 11:29 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
02.12 18:00

Крайний защитник итальянской «Фиорентины» Майкл Кайоде не горит желанием переходить в лондонский «Арсенал». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, фуллбек чувствует себя счастливым в нынешнем клубе, с которым недавно подписал новый контракт до 2028 года.

19-летний Кайоде способен сыграть как на правом, так и на левом флангах обороны. Защитник очень нравится главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете, но трансфер в ближайшее трансферное окно смотрится маловероятным.

В этом сезоне Кайоде провёл всего 6 матчей в итальянской Серии А, где отметился одним  результативным пасом. Игрок ранее числился в академии туринского «Ювентуса».

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