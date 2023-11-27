Салах назвал трёх суперзвёзд, с которыми хочет поиграть в одной команде

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах озвучил фамилии трех футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде.

Как информируют британские СМИ, египтянин назвал Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Кевина де Брёйне.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между игроком и мерсисайдцами рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний египтянин сыграл 13 поединков, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.