Бернарду Силва – о Доку: «Его нельзя ограничивать, ведь иначе он потеряет свою магию»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал об особенностях игры вингера Жереми Доку, который присоединился к команду минувшим летом из французского «Ренна».

«Его нельзя ограничивать, ведь иначе он потеряет свою магию. Нам нужно позволить ему быть самим собой. Когда Жереми без мяча, он должен знать, что тоже несёт ответственность. Сейчас он справляется хорошо», – заявил Силва в интервью журналисту Тайрону Маршалу.

Доку хорошо начал свою карьеру в составе «Манчестер Сити» и получил много похвалы от прессы. На счету бельгийца 2 гола и 5 результативных передач в 10 матчах Английской премьер-лиги.