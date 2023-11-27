«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Барселоны»

Бразильский полузащитник Рафинья Диас может уйти из каталонской «Барселоны» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По информации источника, бывший игрок «Лидса» может вернуться в Английскую премьер-лигу. В подписании южноамериканского хавбека заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Оба клуба заинтересованы в зимнем трансфере бразильца.

26-летний полузащитник выступает за «сине-гранатовых» с лета прошлого года. Трансферная стоимость Рафиньи оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании бразилец сыграл десять матчей, забил два мяча и отдал голевую передачу.