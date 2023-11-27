Бернарду Силва: «У нас были шансы обыграть «Ливерпуль»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о матче 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).

По мнению португальского футболиста, «горожане» имели все шансы добиться успеха, однако команде не хватило спокойствия.

«В первом тайме мы были намного лучше их. Во втором тайме они оказывали на нас давление, но у нас были шансы выиграть этот матч, были моменты, когда мы должны были повести в счёте 2:0», — цитирует Силву Liverpool Echo.

В 13 турах АПЛ «Манчестер Сити» набрал 29 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает третью строчку, отставая от «горожан» на один балл.