Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва: «У нас были шансы обыграть «Ливерпуль»

27 Ноября 2023 • 10:23 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Ливерпуль

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о матче 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).

По мнению португальского футболиста, «горожане» имели все шансы добиться успеха, однако команде не хватило спокойствия.

«В первом тайме мы были намного лучше их. Во втором тайме они оказывали на нас давление, но у нас были шансы выиграть этот матч, были моменты, когда мы должны были повести в счёте 2:0», — цитирует Силву Liverpool Echo.

В 13 турах АПЛ «Манчестер Сити» набрал 29 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает третью строчку, отставая от «горожан» на один балл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Бернарду Силва ещё теги

Новости по матчу

26 Ноября
14:53
Гвардиола – о голах Холанна в АПЛ: «Всего 50?»
14:47
Невилл считает, что Александер-Арнольд находится на одном уровне с де Брёйне
09:21
Клопп сделал заявление по конфликту Гвардиолы и Нуньеса
25 Ноября
19:58
​Александеру-Арнольду понравилось праздновать гол перед фанатами «Манчестер Сити»
19:39
Каррагер: «Ливерпулю» повезло, что гол «Манчестер Сити» не засчитали
18:49
Клопп: «Мы потеряли Жоту и Алиссона»
18:45
Гвардиола ответил на вопрос о конфликте с Нуньесом
18:15
Нуньес поссорился с Гвардиолой — Клоппу пришлось держать своего игрока 1
17:40
​Уткин отреагировал на ничью «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»
17:40
«Манчестер Сити» продлил 86-летнюю серию с «Ливерпулем» — «горожане» не могут выиграть у мерсисайдцев два матча подряд в АПЛ
17:36
«Манчестер Сити» впервые с 31 декабря не выиграл домашний матч
17:35
«Брентфорд» - единственная команда, которой Холанн не забивал в АПЛ
17:27
Холанн и Салах обменялись результативными действиями, а «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – голами 2
17:09
​Холанн установил ещё один рекорд АПЛ
15:00
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 2
14:36
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на центральный матч тура АПЛ
10:41
Гвардиола: «Не стоит винить «Манчестер Сити» в том, что матч с «Ливерпулем» пройдёт рано»
03:21
Бернарду Силва рассказал, что думает о «Ливерпуле»
02:44
Гвардиола: «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов из-за травм»
02:22
Манчестер Сити - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:12
Бернарду Силва: «Надеюсь, нам не придётся догонять «Арсенал», «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»
01:58
Гвардиола: «Я вижу четыре-пять претендентов на чемпионство в АПЛ»
24 Ноября
20:21
Клопп: Макаллистер не опорник, но он мне нравится на этой позиции
20:10
Клопп: «Салах ещё может прогрессировать»
19:55
Клопп: «Манчестер Сити» — самый сложный соперник
19:37
Клопп: «Если «Манчестер Сити» будет комфортно себя чувствовать на поле, ни у одной команды не будет шансов»
19:16
​Гвардиола: «Если «Манчестер Сити» вылетит в третий дивизион, я, скорее всего, останусь»
18:50
Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»
18:30
Клопп с оптимизмом смотрит на победную серию «Манчестер Сити»
17:57
Гвардиола: У нас было много хороших матчей с Клоппом
17:47
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в Саудовскую Аравию за 230 миллионов евро 1
17:29
​Гвардиола: Не стоит примерять наказание «Эвертона» на «Манчестер Сити»
16:37
Манчестер Сити — Ливерпуль: прогноз и ставка на матч АПЛ — 25 ноября 2023
16:18
Салах — о конкуренции с «Манчестер Сити»: Эта борьба делает «Ливерпуль» лучше
14:59
​Александер-Арнольд назвал цель «Ливерпуля»
09:19
Джонсон: «Не могу себе представить, чтобы «Ливерпуль» потратил деньги на Мбаппе» 1
02:50
​Манчестер Сити – Ливерпуль: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 25 ноября 2023
00:06
​Агуэро: «Мне так и не удалось забить на «Энфилде»
23 Ноября
23:50
Агуэро рассказал, кто из игроков «Ливерпуля» ему нравился
23:42
​У Агуэро спросили, мог ли он оказаться в «Ливерпуле»
18:19
​«Манчестер Сити» работает над новым контрактом для Холанна
16:06
Каррагер не верит в победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»
11:41
«Барселона» положила глаз на игрока «Жироны»
04:19
«Ливерпуль» претендует на Фримпонга
03:37
Ван Дейк уговаривал ван де Вена перейти в «Ливерпуль» – тот выбрал «Тоттенхэм»
02:19
Бернарду Силва: «Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о Саудовской Аравии»
22 Ноября
23:03
Глен Джонсон считает, что матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» может стать ключевым в чемпионской гонке 1
19:21
Саймон Джоржан: За игрой «Ливерпуля» смотреть интереснее, чем за «Манчестер Сити»
18:49
Мёрфи назвал самого главного соперника «Ливерпуля»
21 Ноября
23:56
Бернарду Силва рассказал, в каком клубе хотел бы поиграть в будущем
17:24
«Манчестер Сити» 86 лет не может два раза подряд обыграть «Ливерпуль» в АПЛ
15:01
Хави составил список из игроков, которые могут заменить Гави
14:46
«Барселона» рассматривает вариант с трансфером Алькантары в январе
13:52
«Ливерпуль» не намерен менять Луиса Диаса на Рафинью
10:31
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19 Ноября
22:35
Канселу хочет остаться в «Барселоне», переговоры с «Манчестер Сити» пройдут позже
21:57
Уокер не переживает о раннем матче с «Ливерпулем»
18 Ноября
15:17
Спортивный директор «Жироны» Карсель: «Мичел в будущем может возглавить «Манчестер Сити»
13:26
Собослаи: «Не хочу быть Джеррардом, хочу быть самим собой»
17 Ноября
23:28
Стало известно, насколько серьёзна травма Ковачича
22:34
В «Манчестер Сити» намерены увеличить сумму отступных в контракте Холанна
21:37
Отец Луиса Диаса: «Мой сын мечтает играть за «Барселону»
21:31
Ковачич: Мне нравится работать с Гвардиолой
18:41
Ковачич: «За последние несколько лет лучше де Брёйне никого не было»
00:58
Гюндоган сравнил Хави и Гвардиолу
16 Ноября
15:17
Коуто: «Хочу выступать в Лиге чемпионов, но не знаю, будет ли это в «Жироне» или в «Манчестер Сити»
13:50
Агент Холанна: «Счастлив ли Эрлинг в «Манчестер Сити»? Спросите у него сами»
13:38
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
15 Ноября
18:28
Прибыль «Манчестер Сити» увеличилась вдвое — клуб поставил личный рекорд 4
15:21
«Ньюкасл» может приобрести Филлипса в январе
12:17
«Челси» и «Арсенал» готовы побороться за Москардо, но бразилец интересен еще двум топ-клубам
00:50
Рико Льюис: «Гвардиола – настоящий перфекционист»
14 Ноября
22:27
27 очков после 12 туров – третий показатель «Ливерпуля» при Клоппе
15:54
Марез: «Гвардиола и Бегиристайн хотели, чтобы я остался в «Манчестер Сити»
15:32
Марез: «Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе»
15:15
​Александер-Арнольд назвал игрока, которым восхищается – он из «Манчестер Сити»
11:36
Симеоне: «Мората находится на одном уровне с Холанном»
02:49
Холанн – о том, что может забить 50 голов в АПЛ быстрее всех в истории: «Меня это не особо волнует»
01:31
Александер-Арнольд: «Родри – очень недооценённый игрок, без него «Манчестер Сити» уже не тот»
00:16
Каррагер: «Ливерпуль» должен верить в свои шансы в борьбе за чемпионство»
00:05
В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе
13 Ноября
21:59
«Реалу» интересен звёздный игрок «Ливерпуля» 1
21:30
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за защитника, оценённого в 35 млн евро
16:17
​Клопп возмущён временем начала матча с «Манчестер Сити»
11:02
Клопп — о турнирном положении «Ливерпуля»: «Всё хорошо, но наша игра далека от идеала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.11.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.26 3.40 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
11:12 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва – о Доку: «Его нельзя ограничивать, ведь иначе он потеряет свою магию»
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Барселоны»
10:23 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «У нас были шансы обыграть «Ливерпуль»
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Милан» начал переговоры с игроком «Арсенала»
09:49 · Англия. Премьер-лига
Хау высказался о разгромной победе над «Челси»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о матче с «Астон Виллой»: «Результат разочаровывает, я был доволен тем, как мы играли»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Эмери прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»
09:06 · Англия. Премьер-лига
​Майкл Эдвардс может стать новым спортивным директором «Манчестер Юнайтед»
08:52 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» - шестой в АПЛ, раньше было бы стыдно за такое место»
05:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет трудно продать Чалоба в январе
04:52 · Англия. Премьер-лига
Тони Адамс: «Арсенал» мог выиграть АПЛ в прошлом сезоне, если бы тренером был Эмери»
03:45 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне рассказал, когда вернётся на поле
03:18 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» запланировал трансфер защитника «Вулверхэмптона» слухи
02:18 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва – о потере первого места: «Мы готовы к борьбе»
01:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о состоянии Стоунса
Все новости
Рекомендуем