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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» начал переговоры с игроком «Арсенала»

27 Ноября 2023 • 09:57 Комментировать

Польский защитник Якуб Кивиор, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», может перебраться в итальянский чемпионат. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

По сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован «Милан». Стороны уже вступили в переговоры. Ожидается, что сделка будет оформлена в январское трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 23-летний защитник провел четыре поединка без результативных действий. Срок действующего контракта между Якубом и «канонирами» рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

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Милан Арсенал Лондон Якуб Кивиор трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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