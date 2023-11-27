«Милан» начал переговоры с игроком «Арсенала»

Польский защитник Якуб Кивиор, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», может перебраться в итальянский чемпионат. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

По сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован «Милан». Стороны уже вступили в переговоры. Ожидается, что сделка будет оформлена в январское трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 23-летний защитник провел четыре поединка без результативных действий. Срок действующего контракта между Якубом и «канонирами» рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.