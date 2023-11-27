Хау высказался о разгромной победе над «Челси»

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау пообщался с журналистами после поединка Премьер-лиги против лондонского «Челси». «Сороки» одержали уверенную победу со счетом 4:1.

«Команда показала свой характер. Это заслуженная победа. Этот матч принес нам очень много положительных эмоций», - рассказал специалист в интервью журналистам BBC Sport.

Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Ньюкасле и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

После 13 туров Премьер-лиги «сороки» набрали 23 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Челси» с 16 баллами находится на десятой строчке.