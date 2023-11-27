Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о матче с «Астон Виллой»: «Результат разочаровывает, я был доволен тем, как мы играли»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура АПЛ против «Астон-Виллы» (1:2).

По мнению специалиста, его подопечные провели хороший матч и заслуживали большего.

«Результат разочаровывает — разочаровывает наших болельщиков и особенно наших игроков. Я был действительно доволен тем, как мы играли. В отдельных эпизодах мы играли так хорошо, как не играли в течение всего сезона», — цитирует Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

После 13 туров чемпионата Англии «шпоры» расположились на пятом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. От лидирующего «Арсенала» команда Постекоглу отстаёт на четыре балла.