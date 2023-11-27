Эмери прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

В рамках 13-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» одержала победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. Об этом матче высказался главный тренер бирмингемского коллектива Унаи Эмери.

«Я очень доволен. Благодарю команду, болельщиков и весь персонал клуба. Мы сохраняли концентрацию на протяжении всего матча и пытались добиться своей цели. У нас это получилось. Футболисты отлично справились со своей задачей», - передает слова наставника пресс-служба клуба.

После 13 проведенных туров «Астон Вилла» набрала 28 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.