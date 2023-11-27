​Майкл Эдвардс может стать новым спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проходит через структурные изменения - в клубе появляются новые административные фигуры. Активно ведет себя Джим Рэтклифф, близкий к покупке 25 процентов акций клуба. Как только эта сделка произойдет, Джим начнет назначать своих людей.

Одним из них станет Майкл Эдвардс, он займет должность спортивного директора. В прошлом он раотал в аналогичном качестве в «Ливерпуле», уточняет издание The Independent.

Пока же, накануне, «Манчестер Юнайтед» неожиданно крупно выиграл в Ливерпуле у другого местного клуба - «красные дьяволы» забили три мяча «Эвертону».