Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» - шестой в АПЛ, раньше было бы стыдно за такое место»

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о выступлении манкунианцев в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место. Если бы это случилось в лучшие времена, то всем было бы стыдно за такой результат. Но очевидно, что нынешние игроки команды довольны таким положением. «Юнайтед» обязан бороться с лучшими. Команде предстоит пройти долгий путь», - приводит слова ирландца Sky Sports.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Англии «красные дьяволы» одержали крупную победу над «Эвертоном» со счетом 3:0.