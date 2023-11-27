«Челси» будет трудно продать Чалоба в январе

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба испытывает проблемы с поиском нового клуба.

Руководство «синих» намерено расстаться с 24-летним игроком в январе ради привлечения дополнительной прибыли для осуществления подписаний. По данным Goal, сделать это будет непросто: Чалоба получил травму, которую залечит только в следующем году, и потенциальные покупали продолжают от него отказываться.

Следом за «Баварией», «Боруссией» Дортмунд и «Тоттенхэмом», которые уже охладили интерес, из списка претендентов могут выбыть «Милан», «Интер» и «РБ Лейпциг». Таким образом, «Челси» с высокой вероятностью не удастся продать защитника в январе, что может ограничить возможности клуба в зимнее окно.