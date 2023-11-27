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Тони Адамс: «Арсенал» мог выиграть АПЛ в прошлом сезоне, если бы тренером был Эмери»

27 Ноября 2023 • 04:52 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
02.12 18:00

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Тони Адамс считает, что Унаи Эмери вполне мог привести команду к чемпионству в прошлом сезоне.

«Канониры», возглавляемые Микелем Артетой, долгое время лидировали в турнирной таблице прошлого розыгрыша Премьер-лиги, но провалили концовку, уступив титул «Манчестер Сити».

«Мне нравится, с какой страстью и с каким энтузиазмом работает Эмери. Я всегда говорил, что ему нужно лишь набраться опыта.

Возможно, в прошлом сезоне «Арсеналу» не хватало ротации – игроки потеряли ритм. Думаю, команда вполне могла довести дело до чемпионства, если бы тренером был Эмери. Артете не хватило нескольких вещей, чтобы добиться этого», – цитирует TalkSport Адамса.

Напомним, что Унаи Эмери работал в «Арсенале» с 2018 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Унаи Эмери Тони Адамс Микель Артета Астон Вилла ещё теги

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