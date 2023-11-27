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Де Брёйне рассказал, когда вернётся на поле

27 Ноября 2023 • 03:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
03.12 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос о своей травме.

32-летний футболист выбыл из строя в самом начале сезона, получив серьёзную мышечную травму в матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли». Уже известно, что бельгиец не сможет помочь команде Хосепа Гвардиолы до окончания 2023 года.

«Всё идёт хорошо, – делится мыслями сам де Брёйне. – Моё восстановление продолжается, мне потребуется ещё какое-то время. Я вернусь вскоре после начала 2024 года, если всё пойдёт по плану», – рассказал в интервью Daily Mail хавбек, выступающий за «Манчестер Сити» с августа 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне

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