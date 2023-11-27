Де Брёйне рассказал, когда вернётся на поле

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос о своей травме.

32-летний футболист выбыл из строя в самом начале сезона, получив серьёзную мышечную травму в матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли». Уже известно, что бельгиец не сможет помочь команде Хосепа Гвардиолы до окончания 2023 года.

«Всё идёт хорошо, – делится мыслями сам де Брёйне. – Моё восстановление продолжается, мне потребуется ещё какое-то время. Я вернусь вскоре после начала 2024 года, если всё пойдёт по плану», – рассказал в интервью Daily Mail хавбек, выступающий за «Манчестер Сити» с августа 2015 года.