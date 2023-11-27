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«ПСЖ» запланировал трансфер защитника «Вулверхэмптона» слухи

27 Ноября 2023 • 03:18 Комментировать
Фулхэм
...
Вулверхэмптон
1 2.40 X 3.35 2 3.15
Через 18 ч. 41 мин.

Левый защитник «Вулверхэмптона» Раян Аит-Нури угодил в список интересов «Пари Сен-Жермен».

Парижане намерены укрепить левый край обороны в январе, о чём уже сообщалось ранее. По данным SportsZone, спортивный соперник «ПСЖ» Луиш Кампуш обозначил Аита-Нури в качестве приоритетной цели на зимнее трансферное окно. Чтобы провернуть сделку, гранду Лиги 1 придётся убедить агента алжирца Жорже Мендеша – тот не уверен, что его клиент будет получать постоянную игровую практику, если решится на переезд.

Раян Аит-Нури провёл 14 матчей за «волков» в текущем сезоне. Стоимость 22-летнего игрока, согласно оценке Transfermarkt, составляет 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон ПСЖ Жорже Мендеш Луиш Кампуш трансферы футбола - зима 2024 Раян Аит-Нури ещё теги

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