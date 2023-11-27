Бернарду Силва – о потере первого места: «Мы готовы к борьбе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

«Горожане» поделили очки с «Ливерпулем» в матче 13-го тура (1:1), чем воспользовался «Арсенал», обыгравший «Брентфорд» (1:0) и ставший единоличным лидером турнирной таблицы. В активе «канониров» сейчас 30 набранных очков, у «Сити» – 29, у «Ливерпуля» и «Астон Виллы» – по 28.

«Мы готовы к борьбе. Конечно, нам всегда приятнее побеждать, но для чемпионата и болельщиков важны интрига, напряжение, эмоции. Сейчас мы видим, что четыре команды располагаются очень близко друг к другу. Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти вперёд», – приводит журналист Тайрон Маршалл слова Силвы.