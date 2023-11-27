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Гвардиола высказался о состоянии Стоунса

27 Ноября 2023 • 01:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
РБ Лейпциг
28.11 23:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о текущем состоянии защитника Джона Стоунса.

29-летний футболист пропустил из-за травмы встречу с «Челси», прошедшую перед международной паузой, а недавний матч против «Ливерпуля» провёл на скамейке запасных.

«Джон чувствует себя хорошо, но, возможно, его мышцы ещё не совсем готовы. В ближайшее время он будет тренироваться в общей группе с частичной или полной нагрузкой, также ему необходимо провести ряд тренировок с силовыми упражнениями для ног, чтобы мы могли убедиться, что он обрёл готовность», – приводят английские СМИ слова Гвардиолы.

28 ноября «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джон Стоунс ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ ЛЕЙПЦИГ
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