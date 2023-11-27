Трагическая новость из Англии - в возрасте 80 лет скончался Терри Венейблс, бывший футболист сборной, а также ее тренер в период с 1993 до 1996 года. Тогда Венейблс смог дойти с английской сборной до полуфинала домашнего чемпионата Европы, но там она проиграла немцам.

Но не стоит забывать и о том, что Венейблс был одним из немногих английских тренеров «Барселоны» - он тренировал клуб с 1984 по 1987 год и выиграл с ним чемпиона Испании, а также вышел в финал Кубка чемпионов в 1986 году, когда «Барселона» невероятным образом проиграла румынской «Стяуа», не забив ни одного послематчевого пенальти.

После этого работал с «Тоттенхэмом» и в последний год в клубе выиграл с ним Кубок Англии (1991).