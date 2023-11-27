​Петр Чех дебютировал в профессиональном хоккее

Не так давно мы сообщали о том, что легенда «Челси» и «Арсенала», голкипер Петр Чех, пошел на повышение в своей хоккейной карьере, подписав контракт с чемпионом Великобритании - североирландским клубом «Белфаст Джайнтс».

Доселе он провел четыре года в «Оксфорд Сити Старз», выступая в третьей по силе хоккейной лиге Великобритании. Вчера состоялся его дебют в новом клубе, и он получился победным - «Белфаст» накидал пять шайб «Глазго Клану», а пропустил Чех лишь однажды. И не один раз спас свою команду. Дебют явно удался.

Напомним, что футбольная карьера Чеха продлилась с 1999 по 2019 год.