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​Петр Чех дебютировал в профессиональном хоккее

27 Ноября 2023 • 00:28 Комментировать

Не так давно мы сообщали о том, что легенда «Челси» и «Арсенала», голкипер Петр Чех, пошел на повышение в своей хоккейной карьере, подписав контракт с чемпионом Великобритании - североирландским клубом «Белфаст Джайнтс».

Доселе он провел четыре года в «Оксфорд Сити Старз», выступая в третьей по силе хоккейной лиге Великобритании. Вчера состоялся его дебют в новом клубе, и он получился победным - «Белфаст» накидал пять шайб «Глазго Клану», а пропустил Чех лишь однажды. И не один раз спас свою команду. Дебют явно удался.

Напомним, что футбольная карьера Чеха продлилась с 1999 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Петр Чех
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