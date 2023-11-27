Рэшфорд и Марсьяль в 17-й раз забили в одном матче АПЛ – второй показатель в истории среди всех дуэтов клуба

Голы Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля помогли «Манчестер Юнайтед» обыграть «Эвертон» в матче Премьер-лиги (3:0).

Англичанин реализовал пенальти на 56-й минуте, а француз установил на табло окончательный результат, поразив ворота на 75-й минуте. Это уже 17-й случай, когда Рэшфорд и Марсьяль забивают как минимум по разу в одном матче АПЛ. Лишь одному дуэту «красных дьяволов» это удавалось чаще – речь о связке Пола Скоулза и Руда ван Нистелроя (19). Третье место в рейтинге занимает дуэт Скоулз – Гиггз (16), далее – Роналду и Руни (15).

В активе Маркуса Рэшфорда два забитых мяча в текущем розыгрыше чемпионата, у Антони Марсьяля – один.