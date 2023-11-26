Тен Хаг: «Фернандеш – настоящий капитан»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил капитана своей команды Бруну Фернандеша.

Полузащитник отметился результативной передачей в матче с «Эвертоном» (3:0), а чуть раньше мог записать на свой счёт и гол, но отдал право исполнить пенальти Маркусу Рэшфорду, который, по словам самого португальца, очень нуждался в забитым мяче.

«Для меня это был очевидный одиннадцатиметровый, и я рад, что мы его реализовали – высказывается тен Хаг. – У нас в команде есть отличные пенальтисты. Мы видели, что Бруну повёл себя как настоящий капитан – он отдал мяч Маркусу, для которого было важно наконец-то забить и обрести уверенность в своих силах», – высказался в интервью BBC нидерландский тренер.