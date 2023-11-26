Позиция руководства лондонского «Челси» по главному тренеру Маурисио Почеттино остаётся прежней. Боссы «синих» продолжают доверять специалисту, и его работа не находится под угрозой, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в клубе понимают, что это молодая команда и потребуется определенное время, несмотря на это, они не очень довольны текущими результатами и хотят видеть определённых изменений.

После 13 проведенных игр «Челси», который в этом сезоне не выступает в еврокубках, занимает лишь десятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.