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Руководство «Челси» продолжает доверять Почеттино слухи

26 Ноября 2023 • 23:26 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Позиция руководства лондонского «Челси» по главному тренеру Маурисио Почеттино остаётся прежней. Боссы «синих» продолжают доверять специалисту, и его работа не находится под угрозой, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в клубе понимают, что это молодая команда и потребуется определенное время, несмотря на это, они не очень довольны текущими результатами и хотят видеть определённых изменений.

После 13 проведенных игр «Челси», который в этом сезоне не выступает в еврокубках, занимает лишь десятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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