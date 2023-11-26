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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса слухи

26 Ноября 2023 • 23:21 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
02.12 18:00

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес интересен двум представителям Английской премьер-лиги.

Руководство «нерадзурри» давно намерено продлить договор с аргентинцем, однако о договорённости пока не объявлено. Согласно информации журналиста Экрема Конура, в числе претендентов на 26-летнего Мартинеса фигурируют два лондонских клуба – «Челси» и «Арсенал». «Интер» не намерен расставаться со своим капитаном в январское трансферное окно.

Лаутаро Мартинес записал себе в актив 14 забитых мячей в 16 матчах за команду Симоне Индзаги в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Арсенал Лондон Лаутаро Мартинес трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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