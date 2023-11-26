«Манчестер Юнайтед» выиграл 5 из 6 последних матчей в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» набрал впечатляющую форму в Английской премьер-лиге.

В воскресенье команда Эрика тен Хага добыла крупную выездную победу над «Эвертоном» (3:0). Для «красных дьяволов» это уже пятый успех в последних шести встречах чемпионата – лучший результат в Премьер-лиге на отрезке с начала октября, сообщает Opta. Своё единственное поражение за обозначенный период «Юнайтед» потерпел в дерби с «Манчестер Сити», уступив со счётом 0:3 на «Олд Траффорд».

На данный момент манкунианцы занимают шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, на четыре очка отставая от идущей четвёртой «Астон Виллы».