Дайч – о голе Гарначо: «Мы оказались в тупике»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч поделился мыслями после поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Первый мяч в ворота «ирисок» влетел уже на третьей минуте – Алехандро Гарначо забил невероятный гол ударом через себя. После перерыва Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль отличились ещё по разу.

«Они начали игру, забив такой гол, и мы просто были в тупике. Впрочем, в перерыве я был доволен, поскольку мы показали хорошую игру и создали голевые моменты. После перерыва в наши ворота почти сразу назначают пенальти – увы, мы знаем, что в современном футболе за такое ставят одиннадцатиметровый.

Играть с «Манчестер Юнайтед» очень непросто. Они в хорошей форме, очень хладнокровны в завершении и легко создают моменты благодаря отличным передачам», – цитирует BBC Дайча.